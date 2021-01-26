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Новая функция в Twitter: борьба за правдивость или стукачество?

Наука » Технологии » Интернет

Twitter запустил новую функцию под названием "Birdwatch", посредством которой пользователи платформы смогут "идентифицировать контент, который они считают вводящим в заблуждение", и публиковать заметки, чтобы обеспечить" информативный контекст " по этой теме.

Новая функция в Twitter: борьба за правдивость или стукачество?

"Мы считаем, что этот подход имеет потенциал быстро реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации, добавляя контекст, которому люди доверяют и который считают ценным", — заявил вице-президент Twitter Кит Коулман.

Birdwatch стартовал как пилотный проект только в США. Twitter предложил пользователям подать заявку на участие в нём. Они смогут помечать твиты с "подозрительной" дезинформацией через выпадающее меню.

Коулман сказал, что компания стремится в конечном итоге сделать заметки видимыми непосредственно в твитах, во всех частях мира.

Пользователи в сомнении

Многие из тех, кто наблюдал, как компания усиливает цензуру своих голосов, и видел, как аналогичным образом манипулируют краудсорсинговыми источниками информации, такими как "Википедия", выразили скептицизм по поводу того, как будет оцениваться предполагаемая дезинформация.

"«Твиттер» — это последняя компания, которой я доверяю, чтобы рассказать мне, что такое дезинформация", — сказал журналист Барретт Уилсон.

Журналист Алексей Рубинштейн написал в "Твиттере", что оспаривать достоверность никто не мешает в комментариях, а новая программа призвана "маргинализировать альтернативные мнения и поощрять стукачество".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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