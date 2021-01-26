Создание человекоподобных роботов встаёт на поток

Гонконгская компания Hanson Robotics, создатели сенсационного гуманоидного робота Sophia, объявили о планах массового производства роботов к концу 2021 года для использования во многих секторах экономики в условиях пандемии.

Компания будет наращивать производство четырех моделей, в том числе Софии и нового робота "Грейс", который будет продаваться для использования в секторе здравоохранения.

" Мир COVID-19 будет нуждаться во все большей автоматизации, чтобы держать людей в безопасности", — заявил основатель и главный исполнительный директор Дэвид Хэнсон.

Хэнсон предвидит роботизированный Ренессанс не только в здравоохранении, но и в розничном и авиационном секторах, результат.

"Роботы Софии уникальны тем, что похожи на людей, — добавил он. — Это может быть очень полезно в наше время, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы."

Генеральный директор сказал, что его компания поставила перед собой цель продать "тысячи" единиц, но отказался вдаваться в подробности.

Профессор социальной робототехники Йохан Хорн, который работал с Софией в прошлом, считает, что пандемия может ускорить развитие робототехники быстрее, чем это было бы в обычной экономике.

"Я могу сделать вывод, что пандемия действительно поможет нам получить роботов раньше на рынке, потому что люди начинают понимать, что другого пути нет", — сказал доктор Хурн из Гонконгского политехнического университета.

Роботы уже были введены в действие во время пандемии, и власти сочли их особенно полезными для обеспечения соблюдения мер по борьбе с коронавирусом: