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Создание человекоподобных роботов встаёт на поток

Наука » Технологии

Гонконгская компания Hanson Robotics, создатели сенсационного гуманоидного робота Sophia, объявили о планах массового производства роботов к концу 2021 года для использования во многих секторах экономики в условиях пандемии.

Создание человекоподобных роботов встаёт на поток

Компания будет наращивать производство четырех моделей, в том числе Софии и нового робота "Грейс", который будет продаваться для использования в секторе здравоохранения.

" Мир COVID-19 будет нуждаться во все большей автоматизации, чтобы держать людей в безопасности", — заявил основатель и главный исполнительный директор Дэвид Хэнсон.

Хэнсон предвидит роботизированный Ренессанс не только в здравоохранении, но и в розничном и авиационном секторах, результат.

"Роботы Софии уникальны тем, что похожи на людей, — добавил он. — Это может быть очень полезно в наше время, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы."

Генеральный директор сказал, что его компания поставила перед собой цель продать "тысячи" единиц, но отказался вдаваться в подробности.

Профессор социальной робототехники Йохан Хорн, который работал с Софией в прошлом, считает, что пандемия может ускорить развитие робототехники быстрее, чем это было бы в обычной экономике.

"Я могу сделать вывод, что пандемия действительно поможет нам получить роботов раньше на рынке, потому что люди начинают понимать, что другого пути нет", — сказал доктор Хурн из Гонконгского политехнического университета.

Роботы уже были введены в действие во время пандемии, и власти сочли их особенно полезными для обеспечения соблюдения мер по борьбе с коронавирусом:

  • Робот Boston Dynamics Spot был развернут в начале пандемии для обеспечения соблюдения социальной дистанции в общественных местах Сингапура.
  • Итальянская полиция использовала беспилотники для обеспечения соблюдения правил блокировки.
  • Pepper robot от SoftBank Robotics использовался для оповещения властей, когда люди не носили масок.
  • CloudMinds создали управляемый роботом полевой госпиталь во время пика коронавирусного кризиса в Ухане, Китай.
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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