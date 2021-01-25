В 2025 году в России появится летающее такси

В 2025 году в России могут запустить летающие такси, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании по созданию дронов-такси "Ховер" Александр Атаманов.

По словам эксперта, на первом этапе планируется создать безопасные маршруты, на которых люди смогут протестировать новый вид транспорта и привыкнуть к нему.

В первую очередь важно доказать безопасность данной технологии.

В аэротакси одновременно смогут находиться два человека (общим весом не более 300 кг).

Во время полёта пассажиры будут находиться в защитной капсуле. В случае аварии именно она и примет удар.

Для экстренных ситуаций предусмотрен спасательный парашют. Он опустит аэротакси вместе с пассажирами на землю.

Стоит отметить, что стоимость проезда на таком такси будет составлять около 20 рублей за один километр.