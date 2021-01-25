Ланселот Боррадейл: "Все живые существа эволюционируют в крабов"

Ещё в начале XX века возникла эволюционная теория, согласно которой различные существа превращаются в крабоподобные формы.

По мнению автора теории — британского зоолога Ланселота Александра Боррадейла — краб — обладатель очень удачной формы тела. В ходе эволюции она была протестирована уже пять раз. В результате двух попыток возник настоящий краб, а вот другие попытки породили существ, очень похожих на крабов, однако они не имеют общего с ними происхождения.

Эволюция происходит в течение миллионов лет, и люди не проснутся однажды утром с панцирем краба. Но данная тенденция вызывает опасения у учёных.

Есть даже предположение, что на крабов могут быть похожи инопланетяне, так как это очень удачное строение тела.