Американцы научились выращивать древесину в пробирке

Американским учёным из Массачусетского технологического института удалось создать максимально благоприятные условия для выращивания деревьев. Возможно, что в будущем данная технология позволит людям избавиться от необходимости выращивать деревья под вырубку.

В процессе проведения эксперимента специалисты поместили живые клетки, содержащиеся в листьях цинния в специальную питательную жидкость. В этих условиях они начали воспроизводиться.

Позднее клетки поместили в гелевую трёхмерную матрицу, где они продолжили своё размножение.

После этого учёные добавили туда ауксины и цитокинины (растительные гормоны). Это привело к тому, что клетки начали вырабатывать лигнин — полимер, которые придаёт древесине твёрдость.

Ранее в годовых кольцах деревьев обнаружили следы сверхновых звёзд.