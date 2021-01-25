WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей за январь

За последние три недели мессенджер WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Около 25 миллионов перешли в Telegram, ещё более семи тысяч — в Signal. Причиной оттока пользователей является грядущее изменение политики конфиденциальности. Мессенджер будет передавать информацию своей головной компании — Facebook.

Ранее Facebook неоднократно попадала в скандалы, связанные с потерей данных пользователей.