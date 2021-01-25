За последние три недели мессенджер WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей. Об этом сообщило издание The Guardian.
Около 25 миллионов перешли в Telegram, ещё более семи тысяч — в Signal. Причиной оттока пользователей является грядущее изменение политики конфиденциальности. Мессенджер будет передавать информацию своей головной компании — Facebook.
Ранее Facebook неоднократно попадала в скандалы, связанные с потерей данных пользователей.
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