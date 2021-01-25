Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Сбербанк ждёт разрешения ЦБ на запуск собственной криптовалюты
В авиакатастрофе погибли футболисты и президент бразильского клуба
Президент Мексики заразился коронавирусом
Греческий экс-министр найден мертвым на берегу моря
На 16º выше нормы: в центр России приходит аномальное тепло
Немецкий политик: без Москвы Европе придётся туго
В Австралии одобрили применение вакцины Pfizer от COVID-19
Трамп готов создать в США третью партию
Президент Польши предложил ввести санкции против "Газпрома"

Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Наука

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что ей отведена недостаточно значимая роль в проекте строительства лунной орбитальной станции Gateway.

Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Создание окололунной станции Gateway является одним из основных пунктов американской лунной программы. Соглашение об участии России в её создании было подписано в 2017 году. Позже генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что России отвели недостаточную роль в проекте, доверив изготовить лишь один шлюз для выхода в открытый космос.

"Россия готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция", — приводит РИА "Новости" слова Дмитрия Рогозина.

Последним мероприятием с участием России стал международный онлайн-брифинг, организованный НАСА в июне 2020 года. На нём обсуждался в том числе проект создания лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway. В брифинге принимали участие руководители международных космических агентств.

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — цитирует агентство слова своего источника в ракетно-космической отрасли.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Сбербанк ждёт разрешения ЦБ на запуск собственной криптовалюты
В авиакатастрофе погибли футболисты и президент бразильского клуба
Президент Мексики заразился коронавирусом
Греческий экс-министр найден мертвым на берегу моря
Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
На 16º выше нормы: в центр России приходит аномальное тепло
Немецкий политик: без Москвы Европе придётся туго
В Австралии одобрили применение вакцины Pfizer от COVID-19
Трамп готов создать в США третью партию
Президент Польши предложил ввести санкции против "Газпрома"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"

Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.

Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Общество
Из Росгвардии уволят бойца, смеявшегося над пострадавшей женщиной
Игорь Буккер Открыт ещё один способ распознавания лжи Игорь Буккер Усам Оздемиров Байден выходит на тропу санкционной войны Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти активно оповещают граждан о митингах протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
В Москве задержали Илью Варламова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников