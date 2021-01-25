Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что ей отведена недостаточно значимая роль в проекте строительства лунной орбитальной станции Gateway.

Создание окололунной станции Gateway является одним из основных пунктов американской лунной программы. Соглашение об участии России в её создании было подписано в 2017 году. Позже генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что России отвели недостаточную роль в проекте, доверив изготовить лишь один шлюз для выхода в открытый космос.

"Россия готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция", — приводит РИА "Новости" слова Дмитрия Рогозина.

Последним мероприятием с участием России стал международный онлайн-брифинг, организованный НАСА в июне 2020 года. На нём обсуждался в том числе проект создания лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway. В брифинге принимали участие руководители международных космических агентств.