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В Роспатенте рассказали об изобретениях по борьбе с COVID‑19

Наука » Технологии

С начала пандемии COVID-19 Роспатент получил 570 заявок на изобретение средств по борьбе с коронавирусом, сообщил в интервью "Радио 1" глава ведомства Григорий Ивлиев.

В Роспатенте рассказали об изобретениях по борьбе с COVID‑19

"Это тесты, вакцины, лекарства, дезинфицирующие средства, различные устройства, которые относятся к медицинской технике и совершенствуются в условиях пандемии. Только по аппарату искусственной вентиляции лёгких есть пять изобретений, которые модифицируют этот аппарат и делают его более приспособленным к лечению тяжёлых форм заболевания коронавирусом", — пояснил он.

Кроме того, было разработано несколько приборов, с помощью которых можно в толпе вычислить людей с повышенной температурой.

Также было запатентовано изобретение, позволяющее определить коронавирусное поражение лёгких без проведения КТ.

"Мы назвали это "ковид-компьютер". Московские врачи обобщили практику борьбы с пандемией, более 100 тысяч случаев, и выявили закономерности этой болезни. Этот ковид-компьютер по медицинским показателям, по анамнезу, анализу крови, сатурации, то есть по тем данным, которые уже есть в истории болезни, помогает врачу определить, есть ли поражение лёгких и насколько оно обширное. Это важно, потому что позволяет оперативно принять решение о лечении, не направляя больного на дополнительные исследования", — отметил собеседник "Радио 1".

В общей сложности по заявкам на изобретения, направленным на борьбу с "ковидом", уже выдано 145 патентов. В ближайшее время будет выдано ещё несколько десятков.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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