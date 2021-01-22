Собак будут дрессировать с помощью искусственного интеллекта

Американские инженеры на основе искусственного интеллекта разработали уникальную систему, которая способна при этом помогать собакам самостоятельно, без помощи владельца, изучать различные устные команды.

Эта техника включает в себя программное обеспечение, видеокамеры и динамики для подачи команд, а также специальный дозатор лакомств, так как обычно в процессе дрессировки используется любимая еда животных, то есть поощряют за правильное выполнение команд.

Камеры фиксируют все реакции животных на различные команды. По видео система может распознавать поведение собаки и после этого сравнивает изображение с данными обучения собак.

В результате ИИ решает, выполнила ли собака поставленную задачу, и за какое время она смогла это сделать.

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