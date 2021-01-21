РКН потребовал от TikTok удалить видео с рекламой акций протеста

Роскомнадзор потребовал от популярного видеохостинга TikTok прекратить распространение видеороликов, призывающих несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях протеста.

Этот шаг был сделан после того, как приложение было наводнено видеороликами с рекламой предстоящих мероприятий.

Масштабные шествия планируют устроить сторонники арестованного Алексея Навального, который призвал людей выйти на улицы и потребовать его освобождения из-под стражи. Поскольку пользовательская база TikTok в основном состоит из очень молодых людей, регулятор считает, что опубликованные видеоролики «могут побудить несовершеннолетних заниматься незаконной деятельностью».

"На основании запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть Тикток было направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

К слову, беспокойство по поводу участия молодежи в анонсированных субботних акциях протеста, похоже, распространилось и на школьных учителей, а некоторые колледжи и университеты предостерегают своих студентов от участия в них. Пользователи социальных сетей сообщают, что получают сообщения от своих образовательных учреждения с предупреждениями о том, что их могут арестовать и отправить в тюрьму за "организацию беспорядков".

К слову, ранее аналогичное предупреждение власти направили в адрес администрации соцсети ВКонтакте.