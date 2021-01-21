Самцы богомола дерутся с самками, чтобы сохранить голову

Около 60% самцов спрингбоков (один из видов богомолов) погибают в процессе спаривания, так как самки откусывают им голову.

"Мужчины играют в русскую рулетку всякий раз, когда сталкиваются с женщинами-каннибалами", — объяснил Натан Берк, энтомолог из Оклендского университета и эксперт по брачным ритуалам богомолов.

Приближаясь к самке, самцы богомолов ведут себя очень осторожно.

Кто-то старается подкрадываться сзади, кто-то отвлекает каким-нибудь лакомством, а у спрингбоков совершенно другая стратегия, сообщает Biology Letters.

"Под угрозой каннибалистического нападения самцы пытаются подчинить себе самок, удерживая их в жестокой борьбе", — пояснили учёные.

Самцы, выигравшие драку конкурентов, с большей вероятностью преуспеют в завершении отношений, а это значит, что борьба является одновременно тактикой спаривания и тактикой выживания.

Если самец быстрее схватил самку, у него 78% шанса спастись после спаривания.