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Нептуновы шары очищают Средиземное море от пластика

Наука » Экология

Шары Нептуна представляют собой небольшие по размеру шарики коричневого цвета, образующиеся из мёртвых сухих водорослей разновидности Posidonia Oceanica. Их можно увидеть и на дне моря, и на берегу.

Нептуновы шары очищают Средиземное море от пластика

Морская трава посидония никак не связана с древнеримским (или древнегреческим, в зависимости от названия) богом, она только названа в честь него.

Испанские экологи пришли к выводу, что посидония, как и другие морские травы, прекрасно справляется с очищением Средиземного моря от пластикового мусора и синтетических волокон.

Шары поглощают и удерживают пластик и другие виды мусора внутри себя, таким образом не позволяя им перемещаться в море.

Морские животные поглощают меньше отходов, а экосистемы не загрязняются инородными волокнами.

Вид посидония встречается только в Средиземном море, однако его способность очищать воду можно было бы использовать в водах Арктики, которые загрязнены волокнами одежды.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что в морях Арктики обнаружили "вечные" химикаты.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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