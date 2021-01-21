Канадским учёным удалось вырастить новую форму лабораторного мяса.
Рави Сельваганапати и Алирезе Шахин-Шамсабади решили попробовать соединить мышечные и жировые клетки, выращенные в лабораторных условиях.
Слои мышечных и жировых клеток можно складывать в куски любой толщины и формы.
Новизна открытия в том, что у специалистов есть возможность выбирать для искусственного мяса те или иные характеристики. Например, можно выбрать жирность.
Это позволит людям покупать мясо подходящее им по показателю жирности.
Ранее "Правда. Ру" писала о том, что в Сингапуре агентство по продовольствию разрешило продавать искусственное мясо. Из выращенного в лабораторных условиях продукта планируется делать куриные наггетсы.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.