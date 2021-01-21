В Канаде вырастили новую форму лабораторного мяса

Канадским учёным удалось вырастить новую форму лабораторного мяса.

Рави Сельваганапати и Алирезе Шахин-Шамсабади решили попробовать соединить мышечные и жировые клетки, выращенные в лабораторных условиях.

Слои мышечных и жировых клеток можно складывать в куски любой толщины и формы.

Новизна открытия в том, что у специалистов есть возможность выбирать для искусственного мяса те или иные характеристики. Например, можно выбрать жирность.

Это позволит людям покупать мясо подходящее им по показателю жирности.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что в Сингапуре агентство по продовольствию разрешило продавать искусственное мясо. Из выращенного в лабораторных условиях продукта планируется делать куриные наггетсы.