Мята для кошек является не просто настоящим лакомством, но и эффективным средством от комаров. К такому выводу пришли японские учёные.
Специалисты из Университета префектуры Иватэ провели исследования и выяснили, что актинидия и кошачья мята содержат вещества, отпугивающие комаров.
Учёные разделили кошек на две группы.
Первой группе давали мяту, а второй — нет. Затем биологи проанализировали поведение москитов рядом с кошками из двух групп.
В результате выяснилось, что насекомые не кусали тех кошек, в рацион которых входила мята.
Специалисты установили, что благодаря мяте у кошек вырабатывается химическая защита от кровососущих животных.
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