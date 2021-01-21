Кошачья мята защищает кошек от комаров

Мята для кошек является не просто настоящим лакомством, но и эффективным средством от комаров. К такому выводу пришли японские учёные.

Специалисты из Университета префектуры Иватэ провели исследования и выяснили, что актинидия и кошачья мята содержат вещества, отпугивающие комаров.

Учёные разделили кошек на две группы.

Первой группе давали мяту, а второй — нет. Затем биологи проанализировали поведение москитов рядом с кошками из двух групп.

В результате выяснилось, что насекомые не кусали тех кошек, в рацион которых входила мята.

Специалисты установили, что благодаря мяте у кошек вырабатывается химическая защита от кровососущих животных.

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