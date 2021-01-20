Орбита МКС станет выше на 1,25 километра

Коррекция орбиты МКС нужна для создания баллистических условий перед стартом корабля "Союз МС-18" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-17".

Коррекцию орбиты Международной космической станции осуществит транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14". Его двигатели будут включены в 19.14 мск в четверг, 21 января и проработают 417,5 секунды.

"После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,25 км и составит 419,79 км над Землей", — сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Старт пилотируемого космического корабля "Союз МС-18" планируется в апреле 2021 года. В основной экипаж включены космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж вошли Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. На спускаемом аппарате "Союз МС-17" Международную космическую станцию покинут россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за переноса старта грузового космического корабля "Прогресса МС-16" с 11 декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года у российского экипажа на МКС закончились запасы продуктов. Российская сторона обратилась к американским коллегам с просьбой доставить рационы питания на их корабль. Американцы в ответ предложили поделиться с российским экипажем той едой, что уже имеется на МКС.