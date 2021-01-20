В России создан прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе

В институте космических исследований РАН разработали прототип прибора, с помощью которого можно будет находить полезные ископаемые на Марсе и Луне, сообщает РИА Новости.

Разработку уже протестировали на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований.

Работы по созданию "Лунохода-Геолога" велись три года. Сейчас эксперты хотят установить его на российские и зарубежные роверы.

Луноход способен определять элементный состав почвы в полосе шириной около 30 сантиметров, находить редкоземельные или благородные металлы.

Прибор защищён от ложных срабатывания, что говорит о его высоких исследовательских качеств.