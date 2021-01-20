Палеонтологи обнаружили древних предков светлячков

Предком современных светлячков является биолюминсцентный жук, живший 100 млн лет назад. К такому выводу пришла международная группа палеонтологов.

Самец древнего светлячка был обнаружен в куске янтаря из северной Мьянмы.

Жук получил название Cretophengodes azari. Насекомое хорошо сохранилось — не повреждён даже световой орган на брюшке жука.

Видовое разнообразие световых жуков хорошо изучено, оно насчитывает более 3500 видов. Однако учёные ещё недостаточно хорошо изучили эволюцию этих насекомых.

Это связано с тем, что многие светлячки очень маленькие, их тело очень мягкое, поэтому они почти не оставляют никаких следов.

Учёные считают, что свет у насекомых появился в результате эволюции.

Изначально свет был только у мягких личинок насекомых. Он служил для отпугивания врагов.

В меловой период свет появился и у взрослых особей. Он служил не только для защиты, но и для привлечения особей противоположного пола.

Также палеонтологи пришли к выводу, что самцы и самки нового вида, скорее всего, очень отличались по размерам и внешнему виду.