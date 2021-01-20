Археологи обнаружил руины тронного зала первого императора Китая

В китайской провинции Шэньси обнаружены руины, которые, по словам археологов, могут быть тронным залом первого императора Китая — Цинь Шихуанди. Он жил в 259-210 годах до нашей эры.

Учёные исследовали развалины одного из дворцов, расположенного в городе Сяньянав. Более 2000 лет назад там находилась столица империи Цинь.

В результате проведённого анализа археологи выяснили, что в найденном месте император принимал подданных и занимался государственными делами, сообщает ТАСС.

Площадь тронного зала составляла около 1000 кв. метров.

Помимо фрагментов зала, учёные также обнаружили древние артефакты, выполненные из кости, камня и металла. Также они нашли старинны монеты.

Любопытно, что в тронном зале был даже доступ к водопроводу, который проходил под землёй.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Китае обнаружили царский дворец возрастом 5300 лет.