На севере Канады обнаружен обломок древнего континента

На острове Баффинова Земля геологи обнаружили обломок древней континентальной земной коры. Он находится между материковой частью Канады и Гренландией, сообщает издание Journal of Petrology.

По словам специалистов, это фрагмент Северо-Атлантической платформы, которая разделилась на части около 150 млн лет назад. Ранее обломки древнего континента были обнаружены в Шотландии, Гренландии и на острове Лабрадор.

"Мы проанализировали образцы кимберлитовых пород, в которых обычно присутствуют алмазы, и сделали удивительное открытие. Нет никаких сомнений в том, что это часть Северо-Атлантической платформы — её минеральный состав слишком уникален, чтобы можно было ошибиться", — сообщила геолог Майя Копылова, сотрудник Университета Британской Колумбии.

В общей сложности геологи исследовали 120 образцов пород, поднятых на поверхность кимберплитами, которые сформировались на огромной глубине сотни миллионов лет назад.