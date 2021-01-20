На острове Баффинова Земля геологи обнаружили обломок древней континентальной земной коры. Он находится между материковой частью Канады и Гренландией, сообщает издание Journal of Petrology.
По словам специалистов, это фрагмент Северо-Атлантической платформы, которая разделилась на части около 150 млн лет назад. Ранее обломки древнего континента были обнаружены в Шотландии, Гренландии и на острове Лабрадор.
"Мы проанализировали образцы кимберлитовых пород, в которых обычно присутствуют алмазы, и сделали удивительное открытие. Нет никаких сомнений в том, что это часть Северо-Атлантической платформы — её минеральный состав слишком уникален, чтобы можно было ошибиться", — сообщила геолог Майя Копылова, сотрудник Университета Британской Колумбии.
В общей сложности геологи исследовали 120 образцов пород, поднятых на поверхность кимберплитами, которые сформировались на огромной глубине сотни миллионов лет назад.
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