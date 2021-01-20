Правда ли, что тираннозавры не могли видеть неподвижные объекты?

После выхода фильма "Парк Юрского периода" распространился миф о том, что тираннозавры не могут видеть неподвижные объекты. В кинокартине есть соответствующая сцена.

На самом деле у этих древних ящеров не было никаких проблем со зрением. Они прекрасно видели любые объекты, сообщает "Популярная механика".

Не реагируют не неподвижные объекты лягушки. Они легко ловят летящих мошек, но если вокруг лягушки будет огромное количество мёртвых насекомых, то лягушка не станет их есть.

"Лягушки могут видеть неподвижные объекты — то есть, они не врезаются в стены и не спотыкаются о камни. Но зрительный центр головного мозга лягушки не связывает неподвижные объекты с едой", — объясняют учёные.

Поэтому тираннозавр из "Парка Юрского периода" был, вероятно, в большей степени лягушкой, чем динозавром, так как настоящие тираннозавры обладали прекрасным зрением и хорошо видели неподвижные объекты.