Профессор Генри Бауэер раскрыл тайну лох-несского чудовища

Легендарное лох-несское чудовище на самом деле является древней морской черепахой, считает американский профессор Генри Бауэер.

Он полагает, что мифическое существо попало в озеро, словно в ловушку. Это произошло в конце последнего ледникового периода.

Бауэер опровергает версию, согласно которой лох-несское чудовище — это разновидность динозавра. Он утверждает, что внешние особенности существа характерны для многих видов черепах — как живых, так и вымерших, сообщает Daily Record.

Первый снимок знаменитого жителя озера был сделан в 1933 году. Несмотря на то, что фотография была не лучшего качества, эксперты компании "Кодак" подтвердили подлинность плёнки.

В сентябре 2019 года международная команда исследователей пришла к выводу, что подтверждений существования чудовища нет. Такой результат был озвучен после изучения образцов ДНК в шотландском озере Лох-Несс.