Эксперты оценили влияние видеоконференций в Zoom на экологию

Американские учёные из Университета Пёрдью, Йельского университета и Массачусетского технологического университета оценили, как влияют на окружающую среду видеоконференции на различных интернет-платформах. Результаты исследования они опубликовали в издании Resources, Conservation and Recycling.

Оказалось, что час проведённый в Zoom при включенной камере, приводит к выбросу килограмма углекислого газа, используется от 2 до 12 литров воды, а также наносится вред земной поверхности размером с iPad Mini. В связи с этим специалисты советуют при общении через интернет выключать камеру.

"Часто во время таких встреч, когда выступает лишь один человек, или учитель что-то объясняет классу, включены все камеры. В этом нет необходимости", — пояснил автор исследования Кавех Мадани.

Отказ от использования видеокамеры во время Zoom-конференций позволит снизить углеродный след на 96%.

На фоне пандемии коронавируса снизился объём выбросов в связи с приостановкой промышленности и транспорта, но с другой — увеличилось число видео-встреч.