Археологи вычислили местонахождение древнего рая на Земле

Учёным удалось найти место, которое в древности могло быть "раем на Земле", сообщает портал Med-heal. ru. Речь идёт о районе Палео-Агульской равнины, расположенной на территории Южной Африки.

Сегодня древний "рай на Земле" погрузился в океан, что осложняет проведение исследований. Однако учёные все равно пытаются изучать древние подводные пещеры, в которых жили предки людей около 170 тыс. лет назад.

О том, что район Палео-Агульской равнины в древности был "раем на Земле", говорят результаты анализа останков обитавших здесь животных.

"Анализ эмали зубов антилоп показал, что животные жили здесь в течение долгого времени без миграций. Это значит, что животные ни в чём не нуждались", — отмечают учёные.

В межледниковый период на территории Палео-Агульской равнины сложились благоприятные условия для жизни: здесь было много пещер, в которых можно было поселиться, изобилие пищи — как растительного, так и животного происхождения. Всё это способствовало процветанию человеческого общества.