Гены влияют на процесс изучения иностранных языков

Некоторым людям изучение иностранных языков даётся очень легко, другим же сложно овладеть ими.Учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что очень многое зависит от генетической предрасположенности к языкам.

В современных методиках преподавания иностранных языков акцент делается не на повторение, а на артикуляцию, поэтому в процессе изучения важно повторять ранее изученное, чтобы освежать знания.

В процессе обучения у человека в головном мозге меняется структура белого вещества. Она приходит в первоначальное состояние лишь через несколько дней при условии, если выученное не повторять.

Ранее "Правда. Ру" писала, что изучение иностранных языков вызывает прирост мозга.