Некоторым людям изучение иностранных языков даётся очень легко, другим же сложно овладеть ими.Учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что очень многое зависит от генетической предрасположенности к языкам.
В современных методиках преподавания иностранных языков акцент делается не на повторение, а на артикуляцию, поэтому в процессе изучения важно повторять ранее изученное, чтобы освежать знания.
В процессе обучения у человека в головном мозге меняется структура белого вещества. Она приходит в первоначальное состояние лишь через несколько дней при условии, если выученное не повторять.
Ранее "Правда. Ру" писала, что изучение иностранных языков вызывает прирост мозга.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.