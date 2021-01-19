Учёным из США в процессе исследования удалось определить состав курительных смесей древних майя. Научную работу они опубликовали в издании Scientific Reports.
Известно, что для того чтобы вступить в контакт со сверхъестественными силами, шаманы индейцев Мезоамерики употребляли психоактивные вещества.
По мнению специалистов, смеси из трав и растений они хранили в специальных сосудах. Доступ к ним был ограничен.
Учёные выяснили, что древние майя курили табак двух видов, смешанный с мексиканским эстрагоном, больше известном как бархатцы лучистые. Его добавляли в курительные смеси, чтобы сделать процесс курения более приятным.
"Хотя было установлено, что табак широко использовался на всей территории Америки до и после контакта с европейцами, доказательства использования других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными", — сообщил доктор антропологии Вашингтонского государственного университета Марио Циммерманн.
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