Археологи раскрыли состав курительных смесей древних майя

Учёным из США в процессе исследования удалось определить состав курительных смесей древних майя. Научную работу они опубликовали в издании Scientific Reports.

Известно, что для того чтобы вступить в контакт со сверхъестественными силами, шаманы индейцев Мезоамерики употребляли психоактивные вещества.

По мнению специалистов, смеси из трав и растений они хранили в специальных сосудах. Доступ к ним был ограничен.

Учёные выяснили, что древние майя курили табак двух видов, смешанный с мексиканским эстрагоном, больше известном как бархатцы лучистые. Его добавляли в курительные смеси, чтобы сделать процесс курения более приятным.