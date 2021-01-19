У побережья Австралии обнаружили три новых вида морских губок

У побережья Австралии биологи обнаружили ранее неизвестные науке хищные морские губки. Они обитают на глубине сотни метров. Морских губок удалось обнаружить с помощью дистанционно управляемого исследовательского аппарата.

"Как правило, морские губки питаются, фильтруя воду и вбирая в себя питательные вещества, нервной, пищеварительной и кровеносной систем у них нет. При этом губки являются древнейшими жителям планеты — им около 500 млн лет. Плотоядные виды этих созданий либо также используют метод фильтрации, либо ловят мелких животных с помощью нитей или крючков", — сообщили учёные.

Три новых вида получили названия

Nullarbora heptaxia,

Abyssocladia oxyasters,

Lycopodina hystrix.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские специалисты решили использовать стеклянные скелеты морских губок как вдохновение для возведения зданий нового поколения, которые будут более надёжными и высокими.