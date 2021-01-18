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Telegram блокирует призывы к насилию в США, заявил Дуров

Наука » Технологии » Интернет

Команда модерации Telegram решительно пресекает американские каналы, призывающие к насилию, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram блокирует призывы к насилию в США, заявил Дуров

На фоне ситуации с Telegram основатель мессенджера Павел Дуров выступил с заявлением. Он отметил, что пользователи из США составляют менее 2% аудитории платформы, тем не менее, команда модерации внимательно следит за происходящим. Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но условия пользовательского соглашения прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию, подчеркнул Дуров.

С начала января модераторы стали получать всё больше сообщений, связанных с публичной активностью американской аудитории на платформе. Отчёты пользователей продолжают поступать, и команда модерации активно удаляет контент, непосредственно призывающий к насилию, следует из заявления.

"Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и закрыли сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков", — сообщил Павел Дуров в Telegram.

Ранее сообщалось, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд штата Калифорния иск на компанию Apple. НКО требует удалить мессенджер Telegram из магазина приложений. В иске указывается, что перед тем как в Вашингтоне 6 января вспыхнули беспорядки, приведшие к штурму здания Конгресса, пользователи распространяли в Telegram призывы к насилию, а руководство мессенджера никак на это не отреагировало. Coalition for a Safer Web собирается подать аналогичный иск и к компании Google.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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