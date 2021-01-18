В Японии раскрыли феномен древнеримского бетона

В процессе исследования стены одного из реакторов атомной электростанции японский учёный Иппей Маруяма обнаружил, что они намного прочнее других бетонных конструкций. По словам специалиста, здесь образовался древнеримский бетон.

Конструкции из бетона, созданные 2000 лет назад в Древнем Риме отличаются необычайной прочностью. Даже древнеримские плиты на причалах в намного лучшем состоянии, чем их современные аналоги.

Данный феномен учёные связывают с тем, что в процессе создания этих плит использовался вулканический пепел и другие компоненты, которые, вступая в реакцию с солёной водой, повышают прочности монолитов. Но этот процесс должен продолжаться столетиями.

АЭС проработала несколько десятилетий. Но стены реактора постоянно нагревались примерно до 50 градусов.

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