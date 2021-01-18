Что нужно проверить при покупке б/у смартфона?

По данным аналитиков "Авито", за прошлый год в Росси спрос на б/у смартфоны вырос на 16%, что в четыре раза превышает спрос на новые модели.

Самым популярным брендом стал iPhone (спрос на него увеличился на 19%).

О том, на что нужно обращать внимание при покупке подержанных смартфонов, в эфире "Радио 1" рассказал шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Что касается iPhone — это не дешёвый гаджет и пользователи с ними очень нежно обращаются, поэтому с его покупкой проблем не возникает. Кроме одной — аккумулятора. Это первая проблема у всех подержанных телефонов. Покупая телефон б/у надо понимать, какова ёмкость его аккумулятора. Посмотреть это можно в настройках самого телефона. Так как телефон выходит со 100% ёмкостью аккумулятора, а в процессе эксплуатации она постепенно снижается", — пояснил эксперт.

Букштейн предостерёг от приобретения телефона с ёмкостью аккумулятора 40%, так как это уже "убитый" гаджет. Также он отметил, что перед покупкой необходимо проверить работу приложений и связь.