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Сети 5G не влияют на распространение COVID-19

Наука » Технологии » Интернет

Аналитики компании Deloitte провели исследование, в результате которого было доказано, что мобильные сети 5G никак не влияют на рост заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Сети 5G не влияют на распространение COVID-19

В последнее время, несмотря на всю нелепость, активно распространяется миф о связи сетей пятого поколения с распространением COVID-19.

"Гипотеза о том, что сети 5G каким-то образом провоцируют распространение вируса SARS-CoV-2, не выдерживает никакой критики. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путём от человека к человеку, а в основе сетей 5G — радиоволны.

Вирусы не могут использовать радиоволны для распространения, подчеркнули эксперты.

Сторонники гипотезы о наличии связи 5G и COVID-19 утверждают, что мобильные сети негативно влияют на иммунитет. Но эксперты Deloitte это утверждение.

По данным соцопросов до 50% респондентов располагают ложными данными о 5G. В связи с этим важно проводить просветительскую работу среди населения, чтобы повысить их техническую грамотность.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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