Билл Гейтс решил "заблокировать" Солнце

Неожиданно превратившийся в защитника человечества Билл Гейтс решил принять участие в очередном проекте по спасению Земли.

Учёные считают, что нашу планету нужно защитить от воздействия солнечных лучей, чтобы избежать повышения температуры и вызванных этим последствий.

Гарвардские учёные предлагают использоваться для этих целей аэростат.

Он поможет распространять в атмосфере специальные частицы, образующие облака, которые будут мешать проникновению солнечных лучей.

Учёные создали технологию SCoPEx. Проект финансирует Билл Гейтс.

Но есть мнение, что такой искусственный барьер может повлиять на процесс развития растений и на количество и характер осадков.

Аэростат хотят протестировать в небе над Швецией этим летом.

Так как безопасность данного эксперимента ещё предстоит доказать, окончательное решение о начаое испытаний будет принято в феврале.