Какао улучшает когнитивные способности головного мозга

Употребление флаванолов какао повышает эффективность оксигенации крови во фронтальной коре. К такому выводу пришли зарубежные учёные. Научное исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Фронтальная кора играет важную роль в процессе планирования, контроля поведения и принятии решений.

У молодых людей, у которых нет проблем со здоровьем, улучшаются когнитивные функции, но лишь при высоких когнитивных требованиях.

Источником флаванолов являются такие продукты, как какао, ягоды, яблоки, виноград.

Учёные провели эксперимент с участием 18 человек. В результате выяснилось, что всего через два часа после приёма какао они могли дышать воздухом с 5% углекислым газом, что примерно в сто раз больше нормальной концентрации в воздухе.