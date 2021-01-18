Электростимуляция мозга улучшает запоминание слов

Петербургские учёные пришли к выводу, что электростимуляция коры головного мозга способствует лучшему запоминанию слов, обозначающих абстрактные понятия.

С помощью постоянных электрических разрядов и приложенных к голове электродов они создают вокруг мозга постоянное электрическое поле. Данный метод используется в медицине для лечения депрессий.

Специалисты лаборатории поведенческой нейродинамики СПбГУ провели эксперимент. Они использовали три группы по 24 человека. Участники первой группы получили катодную стимуляцию, участники второй — анодную, а третьей — псевдостимуляцию. В первый день испытуемым показывали слова в контексте коротких историй, а также слова, которых не существует. Затем испытуемым нужно было выполнить тест.

Оказалось, что участники последних двух групп плохо запоминали слова. Катодная группа лучше справилась с задачей, участники запомнили слова, которые были выучены в предыдущий день.