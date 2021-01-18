Эксперт объяснил, почему надо расставаться с Facebook Messenger

Журналист, специализирующийся на кибербезопасности, Зак Доффман заявил в статье для Forbes, что люди должны прекратить использование Facebook Messenger из-за отсутствия надлежащей защиты сообщений:

"Если вы один из 1, 3 миллиарда пользователей Facebook Messenger, то внезапная реакция против WhatsApp должна служить жестким предупреждением", — написал он.

Доффман утверждает, что намерение WhatsApp начать делиться данными своих пользователей с Facebook, "отвлекло внимание от того, насколько велико вторжение Messenger в частную жизнь".

"Для этого нет оправдания. Мы все знаем, что Facebook живет на наших данных, вот как мы платим за его "бесплатные" услуги. Но должен быть предел. Пора начать придавать ценность нашей конфиденциальности", — подчеркнул он.

Эксперт заявил, что основным аргументом WhatsApp в его защиту было то, что ни он сам, ни Facebook не могут читать наши сообщения:

"Однако вам не так повезло, если вы пользователь Messenger", — заявил Доффман.

Он указал, что сквозное шифрование, которое WhatsApp предоставляет своим пользователям, используется в Messenger только в личных сообщениях, а не в группах, и не включено по умолчанию.

"Функция должна быть по умолчанию для любой платформы обмена сообщениями, которую вы используете", — уточнил Доффман.

Он подчеркнул, что приложение "контролирует контент, и вы заметите, что "здоровье и фитнес", "конфиденциальная информация" и "финансовая информация" входят в массу полей пользовательских данных, которые оно поддерживает для сбора через свою платформу Messenger":

"Совет теперь прост. Если вы все еще находитесь в Messenger или используете прямые сообщения Instagram для чего-либо, кроме взаимодействия с компаниями, у которых вы покупаете, тогда пришло время переключиться. Самым простым вариантом остается WhatsApp, учитывая его масштаб: все ваши друзья и семья, вероятно, являются пользователями".

Заявление Доффмана вызвало полемику по поводу конфиденциальности в сети и подверглась резкой критике со стороны таких личностей, как соучредитель Tesla и глава SpaceX Илон Маск и основатель Telegram Павел Дуров.

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