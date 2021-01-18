В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, пока правительство стягивает в Вашингтон войска и усиливает меры безопасности вокруг зданием Капитолиев во всех штатах, Twitter усиливает свою цензуру.
Сегодня стало известно, что "на 12 часов" приостановлен доступ к аккаунту конгресмена - республиканца, ранее заявлявшей о намерении инициировать импичмент Байдену.
Напомним, как рассказывала "Правда.Ру" Марджори Тейлор Грин на прошлой неделе заявила, что, являясь голосом американского народа, она не может допустить, чтобы
"президентом США стал человек, готовый злоупотреблять властью, которую даёт пост президента и быть легко купленным иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями".
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.