На фоне подготовки к инаугурации Байдена Twitter продолжает блокировки

В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, пока правительство стягивает в Вашингтон войска и усиливает меры безопасности вокруг зданием Капитолиев во всех штатах, Twitter усиливает свою цензуру.

Сегодня стало известно, что "на 12 часов" приостановлен доступ к аккаунту конгресмена - республиканца, ранее заявлявшей о намерении инициировать импичмент Байдену.

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