Раскрыт секрет уникальности экосистемы Галапагосских островов

Галапагосские острова расположены на востоке экваториальной части Тихого океана.

Уникальность их экосистемы объясняется восходящим холодным течением, которое поставляет питательные вещества с глубин океана к поверхности. Этот процесс называется апвеллингом, сообщает издание Scientific Reports.

Вещества подпитывают рост фитопланктона, который является основой всех пищевых цепочек. Однако учёным пока не удавалось выяснить, за счёт чего происходит апвеллинг.

Британские исследователи совместно с коллегами из Эквадора создали компьютерную модель, которая показала, какие процессы управляют локальной циркуляцией океана.

В результате выяснилось, что апвеллинг вызван региональными ветрами, которые формируют в верхнем слое воды зоны резких контрастов температуры. На фронтах образуется турбулентность, она и обеспечивает подъём глубинных вод.