Учёным удалось найти сотни ранее неизвестных копий редкого первого издания "Принципов" Исаака Ньютона. В некоторых книгах сохранились пометки, которые, предположительно, были сделаны самим автором.
Впервые "Принципы" были изданы в 1687 году. За несколько столетий огромное количество книг было утрачено. В середине XX века было найдено только 189 экземпляров. Но недавно стало известно о существовании ещё двухсот ранее неучтенных экземпляров ценного издания.
"Мы чувствовали себя Шерлоками Холмсами, когда занимались поисками утерянных копий. Выяснилось, что в мире есть сотни неучтенных копий "Принципов", и некоторые из них представляют собой значительную ценность, так как на их страницах сохранились пометки автора", — сообщил профессор истории науки и гуманитарных наук в Калтехе Кейт Ван Найс Пейдж.
Учёные проанализировали обнаруженные на страницах книг пометки и выяснили, что они могли принадлежать самому Ньютону. Затем они были скопированы, чтобы с ними могли ознакомиться избранные математики. Копии первого издания "Принципов" были обнаружены в архивах научных учреждений разных стран мира, а также в частных коллекциях.
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