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Обнаружено 200 копий "Принципов" Исаака Ньютона с записями автора

Наука

Учёным удалось найти сотни ранее неизвестных копий редкого первого издания "Принципов" Исаака Ньютона. В некоторых книгах сохранились пометки, которые, предположительно, были сделаны самим автором.

Обнаружено 200 копий "Принципов" Исаака Ньютона с записями автора

Впервые "Принципы" были изданы в 1687 году. За несколько столетий огромное количество книг было утрачено. В середине XX века было найдено только 189 экземпляров. Но недавно стало известно о существовании ещё двухсот ранее неучтенных экземпляров ценного издания.

"Мы чувствовали себя Шерлоками Холмсами, когда занимались поисками утерянных копий. Выяснилось, что в мире есть сотни неучтенных копий "Принципов", и некоторые из них представляют собой значительную ценность, так как на их страницах сохранились пометки автора", — сообщил профессор истории науки и гуманитарных наук в Калтехе Кейт Ван Найс Пейдж.

Учёные проанализировали обнаруженные на страницах книг пометки и выяснили, что они могли принадлежать самому Ньютону. Затем они были скопированы, чтобы с ними могли ознакомиться избранные математики. Копии первого издания "Принципов" были обнаружены в архивах научных учреждений разных стран мира, а также в частных коллекциях.

 

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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