Через 30 лет температура Земли может резко повыситься из-за снижения способности поглощать выбросы углерода, утверждают учёные Университета Северной Аризоны совместно с коллегами из Центра исследования климата Вудвелла и Университета Вайкато (Новая Зеландия).
Учёные проанализировали данные, собранные в крупных биомах Земли за последние 20 лет (совокупность экосистем одной природно-климатической зоны — Прим. ред.).
Они вычислили температурный порог, преодоление которого может привести к катастрофе.
От глобального потепления в первую очередь могут пострадать такие крупные биомы, как тропические леса в Амазонии и Юго-Восточной Азии, таёжные леса в России и Канаде.
Это первое исследование такого рода.
До этого такие опыты проводили только в лаборатории.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.