К 2050 году Земля может достичь критической температуры

Через 30 лет температура Земли может резко повыситься из-за снижения способности поглощать выбросы углерода, утверждают учёные Университета Северной Аризоны совместно с коллегами из Центра исследования климата Вудвелла и Университета Вайкато (Новая Зеландия).

Учёные проанализировали данные, собранные в крупных биомах Земли за последние 20 лет (совокупность экосистем одной природно-климатической зоны — Прим. ред.).

Они вычислили температурный порог, преодоление которого может привести к катастрофе.

От глобального потепления в первую очередь могут пострадать такие крупные биомы, как тропические леса в Амазонии и Юго-Восточной Азии, таёжные леса в России и Канаде.

Это первое исследование такого рода.

До этого такие опыты проводили только в лаборатории.