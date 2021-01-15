Telegram приостановил "десятки неонацистских каналов"

Администрация приложения для обмена сообщениями Telegram заявила, что была приостановлена работа нескольких каналов, нарушающих правила против разжигания ненависти.

"С появлением многих социальных сетей, внезапно переосмысливающих свою политику в свете недавнего политического насилия в США, популярное приложение для обмена сообщениями Telegram начало отсекать организованную сеть неонацистских и белых супрематических аккаунтов, процветающих на платформе", — сообщил портал TechCrunch.

Telegram подтвердил TechCrunch, что за последний день были удалены десятки каналов, "подстрекавших к насилию".

"Наши условия предоставления услуг прямо запрещают публичные призывы к насилию, — цитирует TechCrunch слова представителя Telegram Майка Равдоникаса. — За последние 24 часа мы заблокировали десятки публичных каналов, которые публиковали призывы к насилию для тысяч подписчиков."

NBC News насчитала "по меньшей мере 15 экстремистских " каналов, заблокированных платформой, некоторые из которых существовали еще в июне и делились, например, материалами о том, как изготовить бомбу.

В начале текущей недели основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что

показатели приложения превысили 500 миллионов активных пользователей в месяц в первую неделю января,

25 миллионов новых учетных записей было зарегистрировано всего за 72 часа.

Всплеск загрузок, как уже писала "Правда.Ру", сделал Telegram вторым по скорости роста приложением такого рода в США.