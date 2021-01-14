"Странные танцы" Twitter с аккаунтом вакцины Спутник V

14 января в соцсети Twitter был заблокирован аккаунт российской коронавирусной вакцины Спутник V.
Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций:
"Учетная запись "Спутника V" в Twitter, где мы рассказывали о том, что представляет из себя препарат и как он работает была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего", - рассказали в фонде.
Фонд попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.
То ли администрация соцсети прислушалась к своим пользователям, то ли сам РФПИ нашёл какие-то слова, возымевшие действие, но спустя буквально час страница была разблокирована.
Официальное объяснение администрации Twitter:
аккаунт был заблокирован из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории штата Виргиния, США.
Напомним, в последнее время Twitter стал явно злоупотреблять свой возможностью блокировать аккаунты пользователей. Но до вчерашнего дня в основном делал это на территории США и в отношении только действующего президента и его сторонников:
Гендиректор Twitter: блокировка Трампа была "правильным решением"
А вот аналогичные действия других сетей резко осуждал:
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.