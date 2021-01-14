"Странные танцы" Twitter с аккаунтом вакцины Спутник V

14 января в соцсети Twitter был заблокирован аккаунт российской коронавирусной вакцины Спутник V.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций:

"Учетная запись "Спутника V" в Twitter, где мы рассказывали о том, что представляет из себя препарат и как он работает была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего", - рассказали в фонде.

Фонд попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.

То ли администрация соцсети прислушалась к своим пользователям, то ли сам РФПИ нашёл какие-то слова, возымевшие действие, но спустя буквально час страница была разблокирована.

Что говорит Twitter

Официальное объяснение администрации Twitter:

аккаунт был заблокирован из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории штата Виргиния, США.

Напомним, в последнее время Twitter стал явно злоупотреблять свой возможностью блокировать аккаунты пользователей. Но до вчерашнего дня в основном делал это на территории США и в отношении только действующего президента и его сторонников:

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А вот аналогичные действия других сетей резко осуждал:

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