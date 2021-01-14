Греф назвал преимущество человека перед искусственным интеллектом

Человек не в состоянии конкурировать с искусственным интеллектом с точки зрения объёма знаний, заявил Герман Греф. Но несмотря на это, у людей есть главное преимущество, отметил он.

"С искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объёма знаний. Там можно значительно быстрее и более объёмно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, — это принятие решений в условиях неопределённости", — пояснил банкир в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Последние годы Сбербанк активно работает над развитием технологий искусственного интеллекта.

В ближайшее время организация планирует открыть в России первый институт искусственного интеллекта, в котором специалисты разного профиля должны будут обеспечить междисциплинарный подход к изучению ИИ.

Ранее директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин в интервью "Правде. Ру" заявил, что искусственный интеллект уже управляет человечеством.