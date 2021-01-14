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Гигантские зубы мегалодона являются побочным продуктом роста

Наука » Экология » Природа

Эволюция зубов у гигантской доисторической акулы Megalodon стала побочным продуктом роста, а не адаптацией к новым пищевым привычкам, утверждают учёные из Бристольского университета.

Мегалодон — вид крупнейших акул, когда-либо существовавших на нашей планете. Его название переводится как "большой зуб". У этих акул был очень широкие зубы треугольной формы, не похожие на лезвия зубы ближайших родственников мегалодона.

Принято считать, что различия в форме зубов, наблюдаемые у этой группы гигантских акул, отражают изменение рациона.

Вероятно, мегалодон использовал зубы для того, чтобы откусывать большие куски мыса морских животных или расчленения добычи мощным покачиванием головой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мексиканском заливе нашли зубы доисторической акулы.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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