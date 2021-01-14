Появление жизни на Земле остаётся одной из самых больших загадок для человечества.
Жизнь на нашей планете в виде микробов могла зародиться вскоре после образования самой планеты, ещё до того, как появились континенты.
Учёным удалось найти следы от останков живых организмов в породах возрастом 3,7 и 3,95 млрд лет. Но было непонятно, как они там оказались.
Учёные из Йельского университета в США и Центра научных исследований и высшего образования Энсенады в Мексике создали модель нашей планеты в архейский период. С её помощью удалось понять, как зародилась жизнь 4-2,5 млрд лет назад.
Под воздействием радиоактивных процессов в мантии Земли её недра выделяют тепло. Оно движется вверх, что приводит к повышению температуры в верхних слоях породы.
Специалисты выяснили, что в начале существования Земли данный нагрев был очень сильным и оказывает серьёзное воздействие на породы океанского дна.
После того как океанская кора стала остывать и сжиматься, её вытеснило наверх. Сточенные водой округлые подводные горы поднимались над поверхностью воды и превращались в острова.
Суша на Земле появилась ещё до образования континентов, утверждают эксперты. На таких горных островах могли появиться небольшие тёплые озёра, в которых были подходящие условия для жизни.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.