У комнатных мух есть "жужжальца", из-за которых их сложнее поймать

У комнатных мух обнаружен механизм, благодаря которому им удаётся избежать гибели от мухобойки, сообщили учёные из Университета Кейс Вестерн Резерв штата Огайо.

Мухи имеют укороченные задние крылья, так называемые жужжальца.

Никакой роли в подъёмной силе они не играют, но помогают насекомому сохранять баланс и стабилизацию во время полёта.

К группе мух под названием Calyptratae относятся те самые домашние и мясные мухи, которых часто встречают люди. Когда насекомые неподвижны, то продолжают ритмично двигать задними крыльями. Зачем они это делают — неизвестно.

Используя возможности высокоскоростной камеры, учёным удалось зафиксировать полёт мух Calyptratae и других видов. Оказалось, что первые взлетают в пять раз быстрее, чем другие их сородичи. Когда же им удалили задние крылья, их скорость взлёта значительно снизилась.