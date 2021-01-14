Археологи Национального исследовательского центра Индонезии совместно с австралийскими коллегами обнаружили в известняковой пещере в Южном Сулавеси наскальное изображение целепесской свиньи. Возраст рисунка составляет более 45 тыс. лет.
Изображение сделано красной охрой.
Находка говорит о том, что на этой территории люди жили уже тысячи лет назад. Проживавшее здесь племя умело создавать сложные орудия труда.
Возраст петроглифа учёным удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.
Размер изображения составляет 136 на 54 см.
На морде животного прорисованы даже выступы. Благодаря этому археологам удалось определить тип свиньи. Над спиной животного сохранились отпечатки верхних конечностей и рисунки других зверей. Остальные изображения почти не сохранились. Специалисты надеются, что на отпечатках остались ДНК древних художников.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.