В индонезийской пещере найдено древнейшее изображение свиньи

Археологи Национального исследовательского центра Индонезии совместно с австралийскими коллегами обнаружили в известняковой пещере в Южном Сулавеси наскальное изображение целепесской свиньи. Возраст рисунка составляет более 45 тыс. лет.

Изображение сделано красной охрой.

Находка говорит о том, что на этой территории люди жили уже тысячи лет назад. Проживавшее здесь племя умело создавать сложные орудия труда.

Возраст петроглифа учёным удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.

Размер изображения составляет 136 на 54 см.

На морде животного прорисованы даже выступы. Благодаря этому археологам удалось определить тип свиньи. Над спиной животного сохранились отпечатки верхних конечностей и рисунки других зверей. Остальные изображения почти не сохранились. Специалисты надеются, что на отпечатках остались ДНК древних художников.