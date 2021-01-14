Расшифровка ДНК помогла раскрыть секрет древних ужасных волков

Генетики Даремского университета (Великобритания) впервые расшифровали ДНК ужасных волков (Canis dirus) — ископаемых хищников, которые обитали на территории Северной и Южной Америк более 10 тыс. лет назад, сообщает издание Nature.

Считалось, что эти животные являются дальними родственниками современных волков и койотов.

Ужасные волки имели значительные анатомические и поведенческие сходства с современными лесными волками.

Однако в результате исследования выяснилось, что на самом деле ужасные волки не являются близкими родственниками современным волкам. Оказывается, Canis dirus отделились от общего древа эволюции собачьих примерно 5,7 млн лет назад.