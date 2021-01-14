Генетики Даремского университета (Великобритания) впервые расшифровали ДНК ужасных волков (Canis dirus) — ископаемых хищников, которые обитали на территории Северной и Южной Америк более 10 тыс. лет назад, сообщает издание Nature.
Считалось, что эти животные являются дальними родственниками современных волков и койотов.
Ужасные волки имели значительные анатомические и поведенческие сходства с современными лесными волками.
Однако в результате исследования выяснилось, что на самом деле ужасные волки не являются близкими родственниками современным волкам. Оказывается, Canis dirus отделились от общего древа эволюции собачьих примерно 5,7 млн лет назад.
"До сих пор считалось, что ужасные волки не вымерли, а измельчали и просто "растворились" в общей популяции лесных волков. Но наш анализ ставит эту гипотезу под сомнение. Все-таки ужасные волки были весьма далекими родичами серых волков", — отмечают британские генетики.
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