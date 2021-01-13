Относительно безопасными мессенджерами для смартфона являются Telegram, Signal и WhatsApp, так как все они используют сквозное шифрование, что обеспечивает конфиденциальность переписки, сообщил в интервью РИА "Новости" глава департамента разработки Cross Technologies Александр Тюрников.
Однако некоторые из них собирают пользовательские данные и могут передавать их третьим лицам.
Стоит напомнить, что разработчики WhatsApp решили изменить условия использования приложения и включили в него пункт о передаче персональных данных пользователей корпорации Facebook.
В связи с этим сотрудники администрации президента Турции отказались от использования WhatsApp. Есть данные, позволяющие утверждать, что после обновления пользовательского соглашения WhatsApp, резко увеличилась аудитория Signal и Telegram.
По словам Тюрникова, у разработчиков всех перечисленных мессенджеров нет доступа к перепискам пользователей, но не исключено, что создатели приложений могут санкционировать передачу данных третьим лицам.
"Самый безопасный мессенджер из трех — это Signal. У него открытый исходный код, поэтому любой желающий может убедиться, что он не передает данные на сторону. Что касается Telegram, то он менее безопасен из-за возможности получения дополнительных сведений о пользователях. Самые большие вопросы в плане безопасности и конфиденциальности вызывает WhatsApp", — сказал специалист.
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