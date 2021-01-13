Медики назвали напитки, которые влияют на продолжительность жизни

Чрезмерное употребление некоторых привычных напитков может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и сокращению продолжительности жизни, сообщает портал Med-heal.ru.

Так, не рекомендуется пить больше четырёх чашек кофе в сутки. В результате проведённых исследований выяснилось, что у любителей этого напитка более высокий риск преждевременной смерти.

Систематическое употребление алкоголя тоже сокращает продолжительность жизни, утверждают медики.

Такие напитки, как сладкая газировка и соки с содержанием сахара также опасны для здоровья. Избыточное содержание сахара в напитках может провоцировать целый ряд опасных хронических заболеваний, которые могут негативно отразиться на качестве жизни.

Опасность может представлять даже молоко, если пить его слишком много — больше трёх стаканов в день. Чрезмерное употребление этого напитка ухудшает состояние костей и провоцирует развитие онкологических заболеваний у женщин.

Мужчинам не стоит увлекаться протеиновыми коктейлями, которые могут быть опасными из-за добавок BCAA.