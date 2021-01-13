Психотерапевт рассказал, как справиться с зимней хандрой

Зимняя хандра — это одно из эмоциональных ощущений, проявляющееся негативными переживаниями. О том, как справиться с этим состоянием, в интервью ФАН рассказал врач-психотерапевт Алексей Казанцев.

"Чтобы не выгореть морально, не впасть в апатию и депрессию зимой, необходимо переключать картинку. На выходные выезжать за город", — посоветовал он.

Улучшить психологическое состояние помогут прогулки на лыжах, арт-терапия. Даже если совсем ничего не хочется, всё равно нужно стараться придерживаться активной жизненной позиции.

Также нужно структурировать суточный режим сна и бодрствования, и включить в рацион яркие фрукты, это поможет поднять настроение и повысит жизненный тонус. Кроме того, полезно есть продукты, содержащие углеводы, сообщила в интервью Nation News врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Прогулки и цветотерапия также помогут улучшить эмоциональное состояние.