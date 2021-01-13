Оказывается, змеи, огибая дерево, могут двигаться вверх. К такому выводу пришли учёные из Университета Цинциннати, сообщает портал KURSK. COM.
Учёным удалось сделать удивительные кадры на Гуаме, на которых запечатлена новая стратегия лазания коричневых древесных змей.
В исследовании они описали пятый способ передвижения змей. Ранее были известны четыре — это боковой, прямолинейный, боковой волнистый и гармоничный.
Новая форма лазания называется "передвижное лассо". Такой способ передвижения может привести к более эффективным стратегиям смягчения последствий для защиты местной популяции птиц от агрессивной коричневой древесной змеи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.